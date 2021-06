Pfaffschwende - In Pfaffschwende (Landkreis Eichsfeld) hat ein 60 Jahre alter Mann einen 15-jährigen Nachbarsjungen mit Böllern beworfen. Der Mann habe sich offenbar dadurch gestört gefühlt, dass der Jugendliche am Dienstag den Rasen mähte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Deshalb habe er mit den Knallkörpern auf ihn gezielt. Der Jugendliche blieb unverletzt.