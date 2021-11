Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer für Absage

Dresden/dpa - Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts einer drastischen Zunahme von Corona-Neuinfektionen zu einem Verzicht auf Weihnachtsmärkte geraten. "Man kann sich doch nicht vorstellen, dass man auf dem Weihnachtsmarkt steht, Glühwein trinkt und in den Krankenhäusern ist alles am Ende und man kämpft um die letzten Ressourcen", sagte er am Donnerstag bei RTL/ntv. Bund und Länder müssten Bürgermeistern, Landräten und Marktbetreibern diese schwere Entscheidung jetzt abnehmen.

Am Nachmittag erklärte Kretschmer dann bei einem Termin in Dresden jedoch: "Es ist eine Entscheidung, die jedes Land für sich allein treffen muss." In Sachsen habe man eine Vereinbarung, dass die Kommunen darüber entscheiden. "Ich glaube, es ist richtig, denjenigen den Rücken zu stärken, die nicht erst aus der Erfahrung schlau werden wollen, wenn es nicht mehr geht, sondern aus der Erkenntnis heraus." Mit dem Aufbau eines Weihnachtsmarktes seien Kosten verbunden. "Je eher wir Klarheit schaffen, desto besser. Das ist meine Meinung."

Städte Dresden und Chemnitz fordern rechtliche Rahmenbedingungen falls Absagen kommen

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind Weihnachtsmärkte auch bei Erreichen der Vor- und Überlastungsstufe mit Auflagen möglich.

"Sollte der Freistaat angesichts der aktuellen Lage eine Absage der Weihnachtsmärkte für sinnvoll oder notwendig halten, muss er gleichzeitig die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Die Städte würden ansonsten in ein unkalkulierbares rechtliches Risiko hineinlaufen", erklärte die Städte Dresden und Chemnitz in einer gemeinsamen Erklärung. Im Fall einer Absage müssten Kommunen und Freistaat über die Entschädigung der Händler und Marktbetreiber sprechen, "da ansonsten ein so drastischer wirtschaftlicher Schaden entsteht, der in dieser Branche jahrelang nachwirken würde".

Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und sein Chemnitzer Kollege Sven Schulze (SPD) trugen wirtschaftliche Argumente vor. "Die Händler haben sich in Treu und Glauben an die öffentlichen Zusagen der Politik mit Waren und Produkten eingedeckt (...) Fakt ist, dass die Corona-Schutzverordnung eine Absage derzeit nicht rechtfertigt. Insofern werden die Weihnachtsmärkte derzeit weiter aufgebaut."

Kritik kam auch vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG). "Der SSG trägt den Vorstoß der Staatsregierung nicht mit (...). Wir erinnern daran, dass die Staatsregierung seit Monaten betont, dass die Weihnachtsmärkte auch bei Erreichen der Vorwarnstufe und der Überlastungsstufe stattfinden können, wenn bestimmte Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Auf dieses Konzept haben sich die Kommunen bei ihren langfristigen Vorbereitungen verlassen", betonte Geschäftsführer Mischa Woitscheck:

Städte verlangen einheitliche Regeln

In einer gemeinsamen Erklärung hatten zwölf Oberbürgermeister und Bürgermeister am Mittwoch für die Weihnachtsmärkte geworben und einheitliche Regeln verlangt. Die aktuellen Regelungen würden derzeit nur Planungssicherheit bis Ende November bieten. "Wir fordern deswegen, dass diese Regelungen kurzfristig bis Ende Dezember verlängert werden", hieß es. Eine Schwierigkeit ergebe sich aktuell bei der Auslegung der Verordnung durch die Gesundheitsämter, was auf den Märkten angeboten und ausgeschenkt werden kann.

Kritik gab es aus den Reihen der FDP und der AfD. Der FDP-Politiker Tino Günther aus dem Erzgebirge schlug Booster-Impfungen auf Weihnachtsmärkten vor. "Die Absage an sächsische Weihnachtsmärkte ist genau der falsche Weg. Wie wir im vergangenen Jahr gesehen haben, wurden die Ansteckungen nach der Absage mehr. Das heißt, die Menschen treffen sich, wenn sie sich nicht auf Weihnachtsmärkten versammeln, privat zu Hause in ihren Garagen, in ihren Wohnungen und werden dort ihre privaten Weihnachtsmärkte feiern." Deswegen fordere die FDP "geordnete Weihnachtsmärkte mit einer Testpflicht für alle".