ADEL Was König Charles III. mit Mitteldeutschland verbindet

Wenn an diesem Samstag erstmals seit 70 Jahren ein britischer Monarch gekrönt wird, schauen auch Menschen hierzulande mit Spannung darauf. Es gibt einige Beziehungen des britischen Königshauses in die Region – sei es ins Dessau-Wörlitzer Gartenreich oder das Händel-Haus in Halle.