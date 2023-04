Was es mit „Bookogami“ auf sich hat

Voller kreativer Ideen: Anka Brüggemann in ihrer Werkstatt in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Das Auge weiß in Anka Brüggemanns Werkstatt in Quedlinburg gar nicht, wo der Blick zuerst verharren soll. Da sind die süßen Mäuse, jede ein Charakter für sich. Ein Körbchen voller hübsch gestalteter Ostereier. Ein Schaf im Bilderrahmen, dessen „Wolle“ mit Baumwolle gestickt ist. Küchengerätschaften mit Texten darauf. Eine ganze Sammlung toll geformter Flaschen mit auffälligen Verschlüssen, die wirken wie aus Holz – aber es ist Papier... Was die Objekte alle eint, ist das Material, aus oder mit dem Anka Brüggemann sie gefertigt hat: ausgediente Bücher.