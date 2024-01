Aufgrund eines 30-stündigen Warnstreiks der Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG entfallen am Montag alle Passagierflüge von Leipzig-Halle und Dresden.

Keine Flüge von Leipzig/Halle und Dresden - alle Passagierflüge am Montag gestrichen

Warnstreik an Flughäfen

Eine Anzeigetafel im Flughafen Leipzig-Halle zeigt überwiegend stornierte Flüge an.

Leipzig/Halle - Wegen eines Warnstreiks fallen an den Flughäfen Halle-Leipzig und Dresden am Montag alle Passagierflüge aus. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen.

Zum Auftakt des Warnstreiks am Sonntag seien bereits mehr als 200 Beschäftigte beteiligt gewesen. Die An- und Abflugtafeln auf den Internetseiten der Flughäfen zeigten sämtliche Maschinen als gestrichen an.

Verdi hatte die Beschäftigten der Mitteldeutschen Flughafen AG ab Sonntag 18.00 Uhr zu einem 30-stündigen Ausstand aufgerufen. Grund dafür ist ein Tarifkonflikt zwischen der Flughafengesellschaft und Verdi.

Die Gewerkschaft fordert einen Inflationsausgleich von 3000 Euro sowie einen Festbetrag von 650 Euro mehr pro Monat. Die Flughafen AG hält dies für nicht vereinbar mit ihrer wirtschaftlichen Situation.