Bei einem schweren Unfall auf der A2 in Sachsen-Anhalt sind am Dienstag mindestens zwei Menschen gestorben.

Theeßen/dpa/DUR - Mehr als 20 Stunden nach dem schweren Auffahrunfall mit mindestens zwei Toten auf der A2 in Sachsen-Anhalt besteht an der Unfallstelle weiter Explosionsgefahr. Die Autobahn sei weiter gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Einsatzkräfte könnten die Unfallstelle zwischen Theeßen und Burg nicht vollständig bergen. Derzeit besprächen sich die Einsatzkräfte zum weiteren Vorgehen. Solange die Bergung der Fahrzeuge nicht abgeschlossen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass weitere Tote gefunden werden.

Im Video: Unfall auf A2 sorgt für Verkehrschaos

Auf der A2 ist es zu einem schweren Unfall gekommen, der mitunter Verkehrschaos zur Folge hat. ( Bericht/Kamera: Marco Papritz, Manuela Langner, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Am Dienstagmittag war ein Gefahrguttransporter nach bisherigem Stand der Ermittlungen vor einer Baustelle in ein Stauende gefahren. Dabei schob er drei weitere Lkw ineinander, wie es hieß. Ein fünfter Lkw-Fahrer fuhr in die Unfallstelle. Dieser Lkw war mit Hochdruckbehältern geladen, die mit Lachgas gefüllt waren.

Lkw-Unfall auf der A2 in Sachsen-Anhalt: Giftige Fracht freigesetzt

Durch die Kollision habe sich rasch ein Brand entwickelt. Die Flammen hätten sich von dem Lastwagen mit den Lachgas-Behältern bis auf den Gefahrguttransport ausgebreitet. Mindestens zwei Menschen starben, mindestens eine Person wurde leicht verletzt.

Nach dem schweren Unfall ist die A2 am Mittwoch weiter komplett gesperrt. Foto: Cevin Dettlaff/dpa-Zentralbild/dpa

Es seien Giftstoffe freigesetzt worden - daher sei ein Sperrradius von 650 Metern um die Unfallstelle erforderlich gewesen, hieß es. Der Einsatz der Rettungskräfte sei dadurch erschwert.

Mehrere Explosionen nach Unfall auf der A2 - Autofahrer fliehen aus ihren Pkw

Auf einem Video eines Augenzeugen ist zu sehen, dass es nach dem Unfall am Rand der Fahrbahn mehrere laute Explosionen kurz hintereinander gab sowie Feuer. Umherfliegende Teile brannten teils. Dichter Rauch stieg auf.

Auf der A2 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Es besteht Explosionsgefahr an der Unfallstelle. (Quelle: Steve Weise)

Autofahrer flohen von der Unglücksstelle. Eine Augenzeugin sagte: «Die Straße, die bebte. Es war wie ein Erdbeben. Und da haben wir nur gesagt "Renne nach hinten und bring' dich in Sicherheit. Lass' das Auto stehen."»

Bei dem schweren Unfall brach Feuer aus, Zeugen berichten von mehreren Explosionen auf der A2 im Jerichower Land. Foto: --/NEWS5/dpa

A2 nach Unfall voll gesperrt - Verkehrschaos im Jerichower Land

Der Landkreis Jerichower Land gab nach dem Unfall eine Warnmeldung heraus, wonach die Bewohner im Umkreis von zwei Kilometern in den betroffenen Gemeinden Burg, Möser und Möckern die Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten sollten. Am Abend hob der Kreis die Warnung wieder auf.

Durch die komplette Sperrung der Autobahn sind die Umleitungsstrecken im Jerichower Land komplett überlastet - auch da viele Autofahrer die ausgeschilderten Umeltungen ignorieren. Vor allem Möckern und Burg erwiesen sich als Nadelöhre. Bereits am Dienstag bekann die Poilizei an mehreren Orten damit, den Verkehr zu regulieren.