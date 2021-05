Ermittlungen des Staatschutzes seit 2015 Verfasserin von Drohbriefen in Zwickau gefasst

Am Mittwoch konnte eine schon lange gesuchte Verfasserin von Drohbriefen in Zwickau gefasst werden. Sie schickte unter anderem Drohungen an das Finanzamt und die Städtischen Verkehrsbetriebe.