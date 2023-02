Ufos in der DDR: Darum sind Akten über unbekannte Flugobjekte des MfS so dünn

Im Ufo-Museum in Roswell haben die Ausstellungsmacher ein "Alien" nachgebaut. Im Aktenbetsand der Staatsischerheit gibt es keine Hinweise auf außerirdische Besucher.

Halle/MZ - Es dauerte bis zum März vor 45 Jahren, ehe die DDR-Behörden sich zum ersten Mal konfrontiert sahen mit einem globalen Phänomen, das seinen Anfang schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nahm. Im Juni 1947 hatte der Hobbypilot Kenneth Arnold in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington neun leuchtende Objekte bemerkt, die sich mit hohem Tempo bewegten. Auf 2.000 Kilometer in der Stunde schätzte Arnold die Geschwindigkeit der Flugobjekte, die er später als 30 Meter lang und in fester Formation fliegend beschrieb.