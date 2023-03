Lost Places Trotzige Trabis: Das unvergängliche Zweitakt-Erbe der DDR

Ab 2035 werden Diesel und Benziner aus der EU verbannt. Wie malerisch das Ende werden kann, zeigen vergessene Fahrzeugruinen aus DDR-Zeiten, die überall im Land in zerfallenen Garagen, in der Landschaft und an verlorenen Plätzen stehen.