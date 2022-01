Tierische Retter: Feuerwehr befreit in Dresden Eichhörnchen aus Notlage

Befinden sich Tiere in einer gefährlichen Situation, so greift mitunter auch mal die Feuerwehr ein. So etwa in Dresden, wo die Kameraden einen Nager in Notlage befreiten.

Dresden/dpa - Mit einem aufwendigen Einsatz hat die Feuerwehr in Dresden ein Eichhörnchen aus einer Notlage befreit. Das Tier hatte sich am Neujahrstag in einer Wohnung hinter die Rückwand einer Schrankwand geflüchtet und war dort eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Montag berichtete.

Zwar hätten die Wohnungsinhaber das Eichhörnchen, das vermutlich durch ein offenes Fenster in die Wohnung gelangt war, bereits einzufangen versucht, seien aber nicht an das Tier herangekommen. Die Einsatzkräfte räumten daraufhin die Schrankwand und ein Regal aus und schnitten ein Loch in die Rückwand des Möbels. So konnten sie schließlich das eingeklemmte Eichhörnchen befreien und das Tier, das augenscheinlich unverletzte war, in die Freiheit entlassen.