Thüringer Wahrzeichen Wartburg verbucht mehr als 200.000 Besucher

Die Wartburg bei Eisenach steuert trotz langer Corona-Zwangspause in diesem Jahr auf eine Besucherzahl von mehr als 200.000 zu.

Eisenach/dpa - Die Wartburg bei Eisenach steuert trotz langer Corona-Zwangspause in diesem Jahr auf eine Besucherzahl von mehr als 200.000 zu. "Bis Ende des Jahres rechnen wir mit rund 230.000 Gästen", sagte Franziska Nentwig, die seit Juli unter dem offiziellen Titel "Burghauptmann" das Geschehen auf der zum Unesco-Welterbe zählenden Burg mit Ausstellungen, Kunstsammlung und Bibliothek leitet. "Das ist positiv nach monatelangem Lockdown." Gekommen seien vor allem Individualtouristen, während Busreisegruppen - normalerweise eine wichtige Größe in der Besucherbilanz - weitgehend ausblieben. Auch Besucher aus dem Ausland seien nicht so viele gezählt worden.

Die Wartburg gehört zu den international bekanntesten Touristenattraktionen Thüringens. In Vor-Pandemie-Zeiten kamen Nentwig zufolge jährlich mehr als 300.000 Gäste auf die Burg. 2022 steht sie im Mittelpunkt des Thüringer Themenjahres "Welt übersetzen", das an die Luthersche Bibelübersetzung vor 500 Jahren erinnern soll.

1521/22 lebte der von Kirchenoberen und Fürsten verfolgte Kirchenreformator Martin Luther mehrere Monate auf der Wartburg im Asyl und übersetzte dort das Neue Testament ins Deutsche. Die Wartburg plant dazu eine neue Sonderausstellung, die auch Parallelen zu Sprachgewalt und Gewalt der Sprache in der Gegenwart ziehen soll. Einfließen sollen hier etwa Beiträge von Kindern und Jugendlichen, die sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den Erzählungen der Heiligen Schriften von Christentum und Islam - Bibel und Koran - beschäftigen. Die Ausstellung soll vom 3. Mai bis 6. November 2022 gezeigt werden.

Nentwig rechnet auch im nächsten Jahr mit Unwägbarkeiten für Museen wegen der Corona-Pandemie. Hoffungen setze sie vor allem in den Impffortschritt, sagte sie. Auf die 2G-Regel, die Geimpften und Genesenen den Zutritt zur Wartburg erlaubt, hätten die Gäste bislang sehr verantwortungsvoll reagiert. Zwar sei 2G mit einem erhöhten Aufwand für das Personal verbunden. «Aber wir wollen ja, dass Besucher kommen.»