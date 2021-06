Teuer und nicht fachgerecht: Polizei warnt vor kriminellen Handwerkern

Zwickau - Die Polizei warnt erneut vor kriminellen Handwerkern, die einmal mehr in Mitteldeutschland unterwegs sind. Auf Werbeflyern mit anschaulichen Vorher-Nachher-Bildern präsentieren diese sich als kreative und erfahrene Landschaftsbauer, die Garten oder Terrasse auf Vordermann bringen.

Mit den Auftraggebern schließen sie offizielle Verträge mit festgelegten Summen, in manchen Fällen stellen sie offizielle Rechnungen, in anderen nicht. Die Polizei warnt aber davor, dass die Preise zum einen völlig überhöht sind, in den Verträgen zudem nicht exakt aufgeführt ist, was erledigt werden muss. Die Täter machen daher nicht mehr als unbedingt nötig – und das oft auch nicht fachgerecht. Odft wird hinterher zudem noch deutlich mehr Geld gefordert als zunächst vereinbart war.

Sobald offizielle Verträge per Unterschrift geschlossen werden, ist die Polizei jedoch machtlos. Die Beamten raten daher dazu, sich immer Vergleichsangebote einzuholen und Verträge genau zu lesen. Sollten die Betrüger mit Nachdruck Geld fordern, sollten Betroffene zudem die Polizei informieren. (mz/slo)