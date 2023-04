Vor genau drei Jahren trat überall im Land eine Maskenpflicht in Kraft. Die Vorschrift galt fast drei Jahre lang, und sie veränderte den Blick der Deutschen auf sich selbst für immer.

Halle/MZ - Es waren neidische Blicke, mit denen es Evi Küchler zu tun bekam. Passanten liefen vorüber, verwundert, aber auch irritiert. Die ältere Dame, die seit Jahren zum festen Inventar einer belebten Kreuzung in Halle gehört, trug im Gesicht, was viele gern gehabt hätten in diesen ersten Tagen der Corona-Pandemie: eine blassgrüne OP-Maske, Mitte März des Jahres 2020 rarer als Goldstaub.