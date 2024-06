Eigentlich wollte Robert Dahl, Chef der Karls Erlebnis-Dörfer, am Freitag in Döbeln "mega News" verkünden. Weil seit Montagmorgen ein neunjähriges Mädchen in der Stadt vermisst wird, hat der Unternehmer die Pressekonferenz abgesagt.

Döbeln. - Eigentlich wollte Karls-Chef Robert Dahl am Freitag, 7. Juni, "mega News" im Erlebnis-Dorf in Döbeln verkünden. "Herr Dahl hat spannende Neuigkeiten und Ankündigungen für Karls in Döbeln im Gepäck", teilte das Unternehmen am Montag mit.

Nun hat Robert Dahl die Pressekonferenz, bei der auch Döbelns Bürgermeister Sven Liebhauser (CDU) dabei sein sollte, abgesagt. Grund dafür sei die Suche nach der neun Jahre alten Valeriia in Döbeln, die seit Montagmorgen vermisst wird.

Karls-Chef Robert Dahl sagt Pressekonferenz wegen vermisstem Mädchen in Döbeln ab

"Wir fühlen uns unwohl, in dieser Situation fröhliche Ankündigungen zu machen", sagte Robert Dahl am Donnerstag. "Unsere Gedanken sind jetzt bei der Familie und wir drücken ganz fest die Daumen, dass Valeriia schon bald wieder unbeschadet nach Hause kommt."

Dahl möchte die Neuigkeiten über den Freizeitpark in Döbeln nun am Freitag, 14. Juni, verkünden. Vermutlich geht es um neue Attraktionen.