Sturmtief „Antonia“ fegt über Sachsen-Anhalt - Orkanböen und Hochwasser erwartet

Erst „Ylenia“, dann „Zeynep“, jetzt „Antonia“: Die Serie schwerer Stürme geht weiter und dürfte vielen Menschen in Deutschland eine unruhige Nacht gebracht haben. Auch am Montag bleibt es stürmisch.

Berlin/Offenbach/dpa/DUR - Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief „Antonia“ sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren.

Sturmtief „Antonia“ zieht über Sachsen-Anhalt

„Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen“, hatte ein DWD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. „Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben“, erklärte er. „Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben.“

Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt stürmisch

Die Woche beginnt in Sachsen-Anhalt mit Regenschauern und teils schweren Sturmböen. Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometern pro Stunde und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Stundenkilometern erwartet. Auf dem Brocken soll es zu extremen Orkanböen mit bis zu 140 Stundenkilometern kommen.

Vormittags sind laut dem DWD kurze Gewitter mit Graupel möglich. Ab einer Höhe von 600 Metern wird Schnee erwartet. Die Höchsttemperatur liegt zwischen sieben und neun Grad und im Harz zwischen zwei und vier Grad. Am Abend wird der Wind und auch der Regen voraussichtlich nachlassen.

Hochwasserwarnung für Stendal und Altmarkkreis Salzwedel

Es gilt eine Hochwasserwarnung für das Aland-Flussgebiet im Landkreis Stendal und für die Jeetze und ihren Nebenfluss Dumme im Altmarkkreis Salzwedel. Nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LSH) haben die Niederschläge der letzten Tage zu einer deutlichen Erhöhung der Wasserstände der Salzwedeler Dumme geführt.

An den Hochwassermeldepegeln sei die Überschreitung des Richtwertes der Alarmstufe 1 bis zum Folgetag nicht ausgeschlossen. Die Warnung wurde am Montagfrüh herausgegeben und gilt bis einschließlich Mittwoch.

Sturm sorgt für Einschränkungen im Bahnverkehr

Das weiterhin stürmische Wetter hat am Montagmorgen erneut für Störungen im Bahnverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesorgt.

In Sachsen-Anhalt war unter anderem die Strecke Magdeburg - Uelzen betroffen, wo es zum Teilausfall der Strecke kam. Die Bahn richtete für den Abschnitt Salzwedel - Uelzen einen Busverkehr ein. Ähnlich sah es auf der Regionalbahn-Strecke Burg (Magdeburg) - Braunschweig (Niedersachsen) aus. Auch hier kam es zum Teilausfall der Strecke.

Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine Unwetterwarnung für den Burgenlandkreis, den Kreis Mansfeld-Südharz und den Saalekreis herausgegeben. Bis voraussichtlich 9 Uhr besteht die Gefahr von starken Gewittern der Stufe 2 von 4. Durch Platzregen kann es zudem kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.