Spaziergänger entdeckt weitere Leichenteile an Waldweg in Sachsen

Chemnitz/MZ - Die Polizei in Sachsen hat an einem Waldweg im Erzgebirgskreis nahe der S232 am Samstag erneut Leichenteile gefunden. Bereits am vergangenen Donnerstag waren bei Gornau (nahe Zschopau) an einem Waldweg Leichenteile entdeckt worden, so die Meldung der Polizei am Montag.

Ein Spaziergänger hatte die Polizei zu einem Waldstück nahe der S 232 gerufen. „Da sich nach einer ersten Inaugenscheinnahme der Verdacht menschlicher Leichenteile erhärtete, wurde sofort die Spurensicherung eingeleitet. Diese dauerte am Fundort bis in die Nachtstunden an“, so die Mitteilund der Polizei.

Die nun entdeckten Leichenteile wurden am Sonntag gerichtsmedizinisch untersucht. Unklar ist, ob die gefundenen Leichenteile zu einer Person gehören. Auch Aussagen zu den Todesumständen seien derzeit noch nicht möglich, hieß es. Weitergehende Untersuchungen wurden veranlasst. Ein Ergebnis sei nicht vor Ende der Woche zu erwarten. Die Ermittlungen zur Identitätsfeststellung fortgeführt. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und die Kriminalpolizei Chemnitz ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Am vergangenen Donnerstag waren im Bereich eines Feldes nahe der Bundesstraße 174 menschliche Leichenteile gefunden worden. Am Fundort wurde ein Polizeihubschrauber und ein Spezialhund zur Spurensuche eingesetzt. Tags darauf wurde der erweiterte Fundbereich auch mit Hilfe einer Drohne abgesucht.