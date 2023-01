So lecker schmeckt es in Mitteldeutschland

Saale-Unstrut, Mansfeld-Südharz oder Börde: Sachsen-Anhalt präsentiert sich vom 22. bis zum 29. Januar bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit kulinarischen Highlights aus der Region. Mit im Gepäck sind einige der sogenannten Regio-Kisten. Die Mitteldeutsche Zeitung war überrascht, was da so drint steck. Die sechs Packete im Überblick

Grünes Algenbrot, na ob das bei den Besuchern der Grünen Woche in Berlin ankommt? Kosten werden die neugierigen Gäste es garantiert – denn wer will nicht wissen, wie Sachsen-Anhalt schmeckt? Für die Internationale Grüne Woche, die am Freitag eröffnet wird, haben 90 Unternehmen aus dem Land ganz besondere Gaumenfreuden zusammengestellt. Eine 2.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche steht Sachsen-Anhalt dafür in Halle 23b zur Verfügung. Spannend: Unter den Ausstellern sind in diesem Jahr viele Firmen, die erst seit kurzem hier ansässig sind. Dazu zählt etwa das Unternehmen Hello Fresh, das jüngst einen Produktionsstandort in Barleben (Landkreis Börde) eröffnet hat.