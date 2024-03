Halle/MZ. - Sie sind oft noch nicht einmal so alt wie das vereinige Deutschland, aber weltweit deutlich mächtiger. Eine Handvoll großer Internetkonzerne dominiertnicht nur weltweit, sondern auch in Europa alles, was in den Datennetzen geschieht. Die zumeist aus den USA stammenden Firmen beherrschen Suche, Werbung und Shopping, sie versorgen die Europäer mit Messengerlösungen und Handys, mit Landkarten, Routenplanern, Software, Internetbrowsern und Computern.

Nervende Cookie-Richtlinie

Kein einziges europäisches Unternehmen spielt in diesem Konzert auch nur eine kleine Geige - EU-Unternehmen sind nicht unter den Giganten, denn Europa hat den Anschluss an technische Innovationen schon vor Jahren verloren. Umso engagierter aber versucht die EU-Kommission, die von fremden Mächten beherrschten Datenwelten zu regulieren: Nach der bekannten Cookie-Richtlinie, die Millionen Europäer bis heute täglich zwingt, eine Wand aus Warnbannern und Zustimmungsfenstern wegzuklicken, kam der Digital Service Act (DSA), der einen „sichereren digitalen Raum“ schaffen soll, „in dem die Grundrechte aller Nutzer digitaler Dienste geschützt“ werden.

Und nun folgt mit dem Digital Markets Act (DMA) ein weiterer Versuch, Nutzer in der Europäischen Gemeinschaft besser vor den Riesen zu schützen, die aufgrund der Gesetze in ihren Heimatstaaten für Behörden und Politiker eigentlich schon seit Jahren tabu sind. Das höchste EU-Gericht hatte damals ein bestehendes Datenschutzabkommen der EU mit den USA für ungültig erklärt, weil es die Rechte von EU-Bürgern in den USA gegenüber den Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden nicht sicherstelle. Seitdem können Politiker und Behörden soziale Netzwerke nach Auffassung von Datenschützern im Grunde nicht mehr rechtssicher nutzen. Sie tun es trotzdem, weil auch dei EU-Kommission es tut - etwa Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die über X 1,5 Millionen Follower auf dem Lafenden hält.

Mitgliedsstaaten sollen überwachen

Der Kurznachrichtendienst von Elon Musk steht nicht auf der sogenannten Gatekeeperliste mit Unternehmen, denen die EU Torwächter-Funktionen zuschreibt, weil ihr marktbeherrschende Stellung so groß ist, dass sich daraus besondere Pflichten ergeben, deren Einhaltung von Mitgliedsstaaten besonders überwacht werden müssen.

Gut gemeint waren sie sicherlich, die neuen, strengen Regeln des EU-Gesetzes über digitale Märkte (DMA), die darauf zielten, die Macht der großen Online-Konzerne zu begrenzen. So sollen die Firmen ihre eigenen Dienste etwa nicht bevorzugen dürfen - Google darf seinen Landkatrtendienst nicht andres behandeln als kleine Mitspieler, Apple seinen iTunes-Dienst nicht abschotten. Doch nun zeigen sich unbequeme Nebenwirkungen: So hat der Such-Riese Google etliche seiner Dienste pflichtgemäß voneinander entkoppelt - wer sich in diesen Tagen wundert, dass er sich eine Suchmaschine aussuchen soll oder aus der Suche heraus nicht mehr direkt auf den Routenplaner zugreifen kann, bemerkt es..

Für Nutzer bedeutet das eine Unzahl zusätzlicher Klicks, weil etwa Karten bei Maps oder der Zugang zu Videos nicht mehr direkt aus der Suche heraus angeboten werden darf. Beabsichtigt hatten die Erfinder des DMA diese Folge sicherlich nicht, doch wenigstens lässt sie sich mit einigen veränderten Einstellungen dauerhaft verändern. Dazu reicht es, sich bei Google anzumelden und dann alle Dienst neu zu verknüpfen. Das ist über die Seite www.bit.ly/bequem schnell erledigt.