In Sonneberg vollzieht sich, wovor politische Beobachter mit Blick auf die AfD seit langem warnen: die schleichende Normalisierung einer in Teilen rechtsextremen Partei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle - In Sonneberg vollzieht sich gerade, wovor politische Beobachter mit Blick auf die AfD seit langem warnen: die schleichende Normalisierung einer in Teilen rechtsextremen Partei. Nichts illustriert das so gut wie der Satz des frisch vereidigten Landrats: Es läuft wie geschmiert. Gemünzt war das auf den Kreistag, der sich konstruktiv durch die Tagesordnung gearbeitet hat. Darin steckt aber auch eine Botschaft an die anderen Parteien: Wir spielen jetzt endgültig mit.