Leipzig - Der SC DHfK Leipzig und Kreisläufer Marino Maric gehen getrennte Wege. Wie der Handball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, einigte man sich auf eine sofortige Vertragsauflösung. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt der 32-Jährige zum Ligakonkurrenten TVB Stuttgart. Maric hatte nach seinem Wechsel von Melsungen nach Leipzig im vergangenen Sommer nicht an die Leistungen auf seiner vorherigen Station anknüpfen können. Der SC DHfK hatte sich in der WM-Pause auf der Kreisposition bereits mit Moritz Preuss verstärkt.

„Marino ist sehr professionell mit dieser für ihn nicht einfachen Situation umgegangen und ich wünsche ihm persönlich alles Gute für die Zukunft. Es ist uns gemeinsam gelungen, eine ordentliche Lösung für beide Seiten zu finden. Marino kann wieder spielen und wir haben vor allem in der kommenden Saison wirtschaftlich mehr Freiraum“, sagte Manager Karsten Günther.