Zwölf Jahre nach dem Erdrutsch gibt es keine Straße zwischen Frose und Nachterstedt

Frose/Nachterstedt/MZ - Ob die Bilder vom Erdrutsch, der im Jahr 2009 am Concordia See drei Menschen, Teile einer Wohnsiedlung, unfassbare 2,5 Millionen Kubikmeter Ufer-Böschung, eine Museums-Lokomotive und eine Straße in den Abgrund gerissen hat, jemals verblassen?