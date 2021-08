Zweieinhalb Wochen Engpass auf der A36 zwischen Quedlinburg und Aschersleben

Bernburg/MZ - Zwischen den Anschlussstellen Quedlinburg Ost und Aschersleben West an der Autobahn 36 kommt es vom 25. August bis zum 13. September zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von Fahrbahnsanierungen. In beiden Richtungen wird die jeweils linke Spur gesperrt und der Verkehr einspurig an den Baumaßnahmen vorbeigeleitet, erklärt die Autobahnniederlassung Ost in einer Pressemitteilung.

Vom 13. bis zum 25. September wird zwischen der Anschlussstelle Aschersleben West und der Anschlussstelle Hoym auch die Lastspur in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeleitet.

Die Lastspur der Autobahn 36 zwischen den Anschlussstellen Wernigerode-Nord und Wernigerode-Mitte in Richtung Bernburg ist noch bis zum 29. August für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür sind laut der Pressemitteilung Montagearbeiten an Fahrzeugrückhaltesystemen und Brückengeländern. Der Verkehr wird bis dahin einspurig über die Überholspur an der Baumaßnahme vorbeigeleitet.