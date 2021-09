Zwei Verletzte an der Flansche von Bebitz - Dutzende Retter im Einsatz

Bei einem Unfall an der Flasche wurden zwei Menschen verletzt.

Bebitz/MZ - Der Notruf von der Flansche in Bebitz am Donnerstagmorgen für die Retter der Feuerwehren wie Könnerns stellvertretenden Stadtwehrleiter Chris Röthling klang alarmierend: Ein Unfall mit einer eingeklemmten Person.

Doch glücklicherweise konnte sich die 32-Jährige noch vor dem Eintreffen der Retter selbst aus dem Fahrzeug befreien. „Die Fahrertür war zwar völlig eingedrückt, aber die Beifahrertür ließ sich öffnen“, sagte Röthling. Dennoch wurden bei dem schweren Verkehrsunfall nicht nur sie, sondern auch ein 33-jähriger Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Wie die Polizei mitteilte, kam die 32-Jährige mit ihrem Hyundai aus Richtung Lebendorf und wollte nach links in Richtung Bebitz abbiegen, als sie dabei ein Auto übersah, das auf der Landstraße 149 in Richtung Leau unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Da wegen des derzeit gesperrten Bahnübergangs in Bebitz die Rettungszeiten der Feuerwehren beeinträchtigt sind, wurden nicht nur die Feuerwehren Könnern und Bebitz alarmiert, sondern auch die Feuerwehr Peißen. Insgesamt waren 37 Retter im Einsatz, um die Straße abzusichern und die Batterien der Fahrzeuge abzuklemmen. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Landstraße, die derzeit wegen der Sperrung des Bahnübergangs in Bebitz von vielen als Ausweichstrecke genutzt wird, voll gesperrt.