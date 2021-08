Zwei Täter wurden dabei beobachtet

Frose/MZ - Am frühen Montagmorgen wurde der Aufbruch eines Zigarettenautomaten im Bereich des Bahnhofes gemeldet. Zeugen hatten gegen 3.28 Uhr zwei Personen in diesem Bereich bemerkt, die sich mit einem Trennwerkzeug am Automaten zu schaffen machten. Bei der Überprüfung konnte der Aufbruch des Automaten festgestellt werden. Personen konnten im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Aus dem Automaten wurde die Geldkassette und sämtliche Zigaretten entwendet. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.