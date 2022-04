Hunde Zwei Stunden Auslauf am Tag: Neue Regelungen sind für Hundehalter im Salzlandkreis teilweise kaum umsetzbar

Mindestens zweimal am Tag Gassi gehen. Seinem Hund insgesamt mindestens zwei Stunden Auslauf gewähren. Was für die meisten Hundehalter normal ist, regelt das Gesetz ab kommendem Jahr ganz klar. Die strengeren Regeln richten sich dabei vor allem an Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner im Zwinger halten.