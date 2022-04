Zwei Dauerrivalen werben für sich als Bürgermeister in Ilberstedt

Roland Halang (links) und Lothar Jänsch (rechts) beim Bürgerforum in Ilberstedt, das von René Kiel moderiert wurde.

Ilberstedt/MZ - Am 24. April sind die Ilberstedter aufgerufen, ihren Bürgermeister zu wählen. Dabei kandidieren wie seit 2008 zum dritten Mal hintereinander Amtsinhaber Lothar Jänsch und sein Herausforderer Roland Halang für diesen Posten. Im Rahmen eines von René Kiel moderierten Forums stellten sich die zwei Bewerber am Montagabend den Fragen der 14 anwesenden Besucher im Sitzungssaal des Gemeinderates und erklärten auch, weshalb sie Ilberstedt in der kommenden Legislaturperiode als Bürgermeister vertreten wollen.