Zwei Bewerber in Könnern

In Könnern wird am 6. März gewählt.

Könnern/MZ - Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 6. März in Könnern stehen. Martin Zbyszewski ist auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereines Bernburg und Umgebung einstimmig bestimmt worden, sich um dieses Amt zu bewerben (MZ berichtete).

Der 32-jährige Lebendorfer wird von Reno Eilemann herausgefordert. Der 50-jährige Piesdorfer tritt als Einzelkandidat auf. Weitere Personen haben sich laut Informationen der Mitteldeutschen Zeitung nicht um die Nachfolge des noch bis zum 30. Juni 2022 amtierenden Bürgermeisters Mario Braumann, der nach einer Legislaturperiode nicht mehr antritt, beworben.

Martin Zbyszewski hat als Ortschaftsratsmitglied 2009 mit der Kommunalpolitik begonnen. Der Verwaltungsfachangestellte sitzt seit 2014 für die SPD im Könneraner Stadtrat. Auf so langjährige Erfahrungen in diesem Bereich kann Reno Eilemann nicht zurückgreifen.

In seinem Heimatort Biendorf hat der Mitarbeiter einer in Könnern ansässigen Transportgesellschaft, der seit 2013 in Piesdorf lebt, vor vielen Jahren als stellvertretender Ortsbürgermeister fungiert. Zwei Dinge haben beide Kandidaten jedoch gemeinsam. Sowohl Martin Zbyszewski als auch Reno Eilemann engagieren sich für ihre Orte.

Der Lebendorfer ist Präsident des TuS Bebitz und Mitglied des Musikvereins seines Ortes. Reno Eilemann gehört seit acht Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Belleben an und wurde 2019 zum Wehrleiter bestimmt. „Hätte Mario Braumann erneut kandidiert, wären wir nicht angetreten“, erklärten die beiden Kandidaten für dieses Amt unabhängig voneinander und würdigten mit dieser Aussage auch die Arbeit des jetzigen Bürgermeisters.

Die offizielle Bestätigung der beiden Kandidaten erfolgt bei der Sitzung des Wahlausschusses am heutigen Mittwoch in der Mensa des Schulzentrums. Somit steht auch fest, dass es keine Stichwahl geben wird, da nur zwei Personen sich für dieses Amt bewerben.