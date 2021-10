Zum Tag des Einbruchschutzes bietet die Polizei eine Aktion im Seeland an

Seeland/MZ - Auch im Seeland muss die Polizei immer wieder zu Einsätzen ausrücken, weil Langfinger Schlösser knacken oder Fenster aufbrechen und in Häusern, Firmen oder Garagen auf Diebestour gehen.

So waren Unbekannte erst vor wenigen Tagen in die Hoymer Apotheke eingebrochen. Dort hatten sie nach Angaben der Polizei sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht und dabei auch den Schlüssel zum Tresor gefunden. Dort befand sich das Wechselgeld, das die Täter mitgehen ließen.

Und genau solchen Gaunereien will die Polizei entgegenwirken. Der für das Seeland zuständige Regionalbereichsbeamte Klaus-Ulrich Schnita bietet deshalb rund um den Tag des Einbruchsschutzes, der am 31. Oktober begangen wird, Beratungen in puncto Sicherheit an. Denn an diesem Wochenende wird auch die Uhr umgestellt - auf Winterzeit. Die dunkle Jahreszeit beginnt, in der Einbrecher zur Höchstform auflaufen.

„Wir haben jedoch das Motto: Eine Stunde für mehr Sicherheit“, sagt Schnita, der am Sonnabend, 30. Oktober, und am Montag, 1. November, deshalb jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Station im Nachterstedter Rathaus Tipps für mehr Sicherheit gibt. „Wer möchte, kann sich beraten lassen. Ich habe auch einige Broschüren da“, kündigt er an. Termine vor Ort seien ebenfalls möglich, wo sich der Polizist Fenster und Türen der Wohnhäuser anschauen kann.

So gibt es Möglichkeiten für die technische Sicherung von Fenster und Türen, es gibt Alarmanlagen, für den Schutz des Grundstücks und von Wertsachen und auch die goldenen sechs Verhaltensregeln werden angemahnt: das Abschließen der Haustür, keine Fenster gekippt lassen, Schlüssel nie draußen verstecken, bei Schlüsselverlust das Schloss wechseln, auf Fremde im Viertel achten und keine Hinweise auf Abwesenheit geben.

Doch nicht nur für private Grundstücke, auch für Firmen gibt es solche Ratschläge. Wer an den beiden Tagen zur Beratung kommen möchte, bitte an der Rathaustür klingeln und Maske mitbringen, sagt Klaus-Ulrich Schnita.