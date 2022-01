Zerstörungswut auf dem Spielplatz in Könnern

Könnern/MZ - Er gleicht dem Kampf von Ritter Don Quijote gegen die Windmühlenflügel - der Kampf gegen den Verfall der Werte in der Gesellschaft. Erst vor etwa einem halben Jahr hat der Bauhof der Stadt Könnern die Bänke auf dem Spielplatz an der Ratswiese wieder repariert. Seit dem Wochenende ist diese Arbeit wieder futsch.

In blinder Zerstörungswut haben bisher noch unbekannte Täter erneut die Bänke demoliert, diese durch das Entfernen der Sitzflächen unbrauchbar gemacht. Durch einen telefonischen Hinweis kam dieser Punkt noch zusätzlich auf das Programm der Dienstberatung der Stadtverwaltung am Montagvormittag.

„Wir werden Anzeige erstatten, obwohl sich der materielle Schaden in Grenzen hält“, erklärte Könnerns Bürgermeister Mario Braumann nach dem Vorort-Termin mit Bauhofleiter Peter Mausolf und begründete seine Entscheidung: „Wir sind froh, dass wir diesen Spielplatz haben. Und dann wird er innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zum zweiten Mal zerstört. Die jungen Familien und die Großeltern mussten dieses Schlamassel am Wochenende ausbaden.“

Mitarbeiter des Bauhofs hatten am Freitagnachmittag die demolierten Bänke an der Ratswiese entdeckt und die übrig gebliebenen Reste der Zerstörungswut bereits eingesammelt. So standen nur noch die Rudimente der Bänke da.

So schnell wie möglich sollen laut Mario Braumann zwei neue Sitzgelegenheiten wieder auf dem Spielplatz der Ratswiese stehen. „Wir nehmen zwei Bänke aus dem Bestand der Stadt“, so der Bürgermeister. Spätestens Ende Januar können dann Oma und Opa oder schwangere Mütter das Toben ihrer Enkel und Kinder bei einer kleinen Pause wieder bequem sitzend auf einer der Bänke verfolgen.