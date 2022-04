Zahl Infektionen im Salzlandkreis weiter rückläufig

Aschersleben/Bernburg/MZ/tad - Bezüglich des Corona-Infektionsgeschehens hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Salzlandkreis in den vergangenen zehn Tagen auf 1.138 nahezu halbiert. Der Trend zeigt in seiner Intensität damit stärker nach unten als in Sachsen-Anhalt (1.354) und Deutschland (1.394) insgesamt, wo sich aber ebenfalls rückläufige Werte verstetigen.

Gleiches gilt für die Zahl der Klinikeinweisungen von positiv getesteten Menschen. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz sank in Sachsen-Anhalt binnen acht Tagen von 10,6 auf 7,1. Innerhalb des Bundeslandes weist der Landkreis Mansfeld-Südharz (2.035) die mit Abstand höchste Infektionsrate auf, gefolgt vom Altmarkkreis (1.717) und Harz (1.698). Am besten steht Dessau-Roßlau (297) da.