Wilslebener Bäcker überzeugt mit Stollen

Aschersleben/Wilsleben - Auch in der diesjährigen Vorweihnachtszeit hat die Wilslebener Landbäckerei Behrens an der Stollenprüfung des Landesinnungsverbandes des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt teilgenommen. „Wir haben mit unseren Stollen Seelandstolle, Quarkstolle und Mohnstolle die Auszeichnung sehr gut erhalten“, freut sich Bäckermeister Hartwig Behrens.

Insgesamt 45 Stollen im Wettbewerb

Die ersten beiden zentralen Stollenprüfungen des Landesinnungsverbandes gab es in der Schaubäckerei Denni Nitzschke in Calvörde (für die Region Magdeburg/Börde) und im Schützenhaus Steinitz im Salzwedeler Ortsteil Kemnitz (für die Region Altmark). „Insgesamt beteiligten sich 13 Betriebe mit 45 Stollen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die beteiligten Handwerksbäcker können stolz auf ihre Ergebnisse sein“, wird betont. Michael Isensee, Prüfer des Deutschen Brotinstituts, konnte insgesamt 30 Mal das Prädikat „Sehr gut“ vergeben. Zahlreiche Betriebe erhielten oder sind im Besitz der Gold-Medaille für dreimal das Prädikat „Sehr gut“ in Folge. Wie der Prüfer bestätigte, ist das im bundesweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Jede Bäckerei darf sich nur mit drei Stollen beteiligen. Bereits vor einem Jahr hatte die Wilslebener Bäckerei dreimal „sehr gut“ vom Stollenprüfer bekommen und dadurch für das dreimalige Erreichen in Folge auch dreimal „Gold“ erhalten (die MZ berichtete).

Weniger Absatz durch ausfallende Weihnachtsmärkte

Die erste urkundliche Erwähnung des Stollens soll es 1329 in Naumburg als Weihnachtsgabe für den Bischof gegeben haben. Für Hartwig Behrens gehören Stollen zur Weihnachtszeit einfach dazu. Im ersten Corona-Jahr ohne Weihnachtsmärkte hatte er bereits berichtet, dass damit eine wichtige Absatzquelle wegfällt. Statt täglich 60 verlassen dadurch nur alle zwei oder vier Tage 50 Stollen die Backstube der Landbäckerei, hatte Behrens berichtet.

Das Bäckerhandwerk stehe für ein bodenständiges, traditionelles Gewerbe und stelle mit seiner Präsenz in der Fläche „als Produzent regionaler Produkte, Arbeitgeber, Ausbildungsbetrieb wie auch als sozialer Partner eine Bereicherung für die Regionen wie auch als Element fassbarer Lebensqualität dar“, heißt es von der Innung. Gerade in Zeiten von Backshops und Discount-Bäckereien „heben sich die Produkte der inhabergeführten Betriebe deutlich von der industriellen und standardisierten Herstellung ab“, wird in der Pressemitteilung betont.

Mit dem Einsatz hiesiger Rohstoffe werde das Bedürfnis der Verbraucher nach regional erzeugten, qualitativ hochwertigen und gesunden Lebensmitteln gestillt. Kurze Transportwege, dezentrale Produktion, Beschäftigung in der Fläche und nicht zuletzt als Ausbildungsbetriebe seien sie Gestalter von Perspektiven für die Region.