Wieder „Leinen los“ ab Alsleben

Das Fahrgastschiff MS Händel II legt in Alsleben an.

Alsleben - „Leinen los“ heißt es am Samstag, 12. Juni, für das Fahrgastschiff „MS Händel II“ zu zwei Dixieland-Fahrten ab Alsleben. Die meisten Tickets seien zwar schon verkauft, sagt Bürgermeister Alexander Siersleben. „Es gibt aber noch Restkarten.“ Das Schiff legt erstmals um 10 Uhr ab. Die etwa dreistündige Fahrt führt Saale aufwärts zunächst zur Schleuse Rothenburg, wo das Schiff drei Meter nach oben gehoben wird, und danach bis nach Friedeburg. Dort wendet das Schiff und kehrt um. Für einen Imbiss und Getränke ist an Bord ebenso gesorgt, wie für Musik: Die „Big Ben Dix Band“ spielt unterhaltsamen Jazz. Während die Karten für diese Fahrt bereits alle verkauft sind, gibt es für die zweite Fahrt um 14 Uhr ab Alsleben noch vier Karten. Wer davon keine mehr ergattern kann, könnte noch zur letzten Fahrt des Tages um 18 Uhr an Bord gehen. Dann fährt das Schiff erneut Saale aufwärts Richtung Wettin. Auch hier wird die Schleuse in Rothenburg passiert.

Ziel ist nach zwei bis zweieinhalb stündiger Fahrt die Anlegestelle in Wettin. Von hier müssten sich die Fahrgäste der dritten Tour allerdings abholen lassen, denn das Schiff macht dort fest. Für diese Tour gebe es noch ausreichend Karten, weiß Alexander Siersleben. Er macht noch darauf aufmerksam, dass an Bord die allgemeinen Hygieneregeln gelten. Zum jetzigen Zeitpunkt muss auch ein negativer Corona-Test oder ein Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, vorgelegt werden. Das könne aber nächste Woche schon anders aussehen, so Siersleben.

Mehr Infos zu den Fahrten bzw. zum Karten-Verkauf gibt es im Internet unter www.halle-saale-schifffahrt.de (mz/sus)