Wie weiter mit alter Schule in Hoym?

Hoym/MZ - Es ist schon eine Weile her, dass sich die Stadt Seeland freute, die alte Sekundarschule von Hoym endlich an einen vernünftigen Investor verkauft zu haben, der daraus eine Wohnsiedlung machen möchte. Denn das lange leerstehende Areal war inzwischen verwildert, ein Schandfleck am Ortsausgang Richtung Autobahn. Doch getan hat sich an dem erbarmungswürdigen Zustand bisher augenscheinlich noch nichts. „Dass es so lange gedauert hat, lag an einer Schallemissionsprognose, die nachträglich gefordert wurde und deren Erstellung sehr lange gebraucht hat“, erklärte Nathalie Khurana, die zuständige Planerin, auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses im Seeland.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<