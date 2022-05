Wie Senioren in Cochstedt den Umgang mit Tablet-PC lernen

Judith Wegener (2.v.l.) und Liza Smolla (hi. re.) vom DRK-Bildungswerk Magdeburg erklären den Cochstedter Seniorinnen bei einem Workshop den Umgang mit Tablets und wie man sich bei ebay und Co bewegt.

Cochstedt/MZ - Die Köpfe sind tief über Tablets gesteckt. Mit den Fingern wird kräftig gescrollt. Ein Anblick, den man von jüngeren Menschen kennt. Doch im Café Eichengrund in Cochstedt sind es ältere Damen, die sich konzentriert das Weltgeschehen oder anderes aus dem Internet anschauen. Wäre ein Tabletcomputer etwas für die Seniorinnen zwischen 62 und 77 Jahren?

Der Verein „Hecklingen – gemeinsam Zukunft gestalten“ hat ältere Menschen aus den Orten der Stadt zu Digital-Kursen eingeladen, die in ihren Orten stattfinden. Statt in die Kreisvolkshochschulen zu fahren, können sie von Referentinnen des DRK-Bildungswerkes aus Magdeburg in den Heimatorten geschult werden.

Am ersten Kurstag Ende Juni hatten Judith Wegener und Liza Smolla erklärt, wie ein Tablet funktioniert, wie man ins Internet kommt, über Google sucht, fotografiert, ein E-Mail-Konto anlegt. Beim zweiten Termin gehen sie auf Fragen der Teilnehmer ein, zeigen das Erstellen von WhatsApp-Statusmeldungen.

Im zweiten Kurs geht es unter anderem um Statusmeldungen bei WhatsApp

Renate Schulmeister möchte gern Handarbeiten, wie selbst genähte Rucksäcke, Taschen und Beutel oder gehäkelte Decken und gestrickte Kissen, im Internet verkaufen. „Alles, was ich nicht mehr brauche“, möchte sie bei ebay verkaufen. Auf dem für die Nutzer kostenlosen Kleinanzeigen-Portal hofft die 69-Jährige auf viele Interessenten.

Renate Kopf (74) hat schon seit zwei oder drei Jahren ein Smartphone. Nun könne sie ihr Wissen vertiefen, lobt sie den Kurs. Und wenn sie mal falsch getippt hat und nicht mehr weiter weiß, dann kann ihr hier geholfen werden. Den heimischen Computer nutzt sie ja nur selten.

„Einen Computer will man ja nicht unbedingt im Haus haben“, sagt Kerstin Quitschalle, die bereits Tablet-Besitzerin ist. Man wolle ja nicht ganz von der Welt abgeschnitten sein, erklärt sie.

„Das Thema digitale Bildung von Senioren war ein großes Ding“, erinnert sich Martin Zimmermann, der stellvertretende Vereinschef und Schneidlinger Ortsbürgermeister, an die ersten Gedanken vor der letzten Kommunalwahl. Sie wollen das vorantreiben und suchten nach Möglichkeiten außerhalb der Politik.

Zimmermann gründete mit einigen Mitstreitern um Vereinschef Marco Berger den Verein. Er will jüngere und ältere Menschen unterstützen, um dem demografischen Wandel in der ländlich geprägten Region entgegenzuwirken.

So wurde beispielsweise in Cochstedt mit Unterstützung von Eltern der neue Spielplatz angelegt. Für Senioren gibt es nun Digital-Kurse, bei denen die eigens vom Verein dafür mit Fördergeldern angeschafften Tablets genutzt werden.

Großes Ziel des Vereins ist Mehrgenerationenhaus in der alten Schule in Schneidlingen

Großes Ziel sei es, in Schneidlingen die alte Schule zum Mehrgenerationenhaus zu entwickeln. Zur Finanzierung laufen nicht nur Förderanträge, sondern auch ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt, über das im Internet Menschen Gelder spenden.

Schüler sollen zudem so weit gebracht werden, dass sie den Senioren künftig in diesem Haus den Umgang mit den Tablets zeigen und ihnen bei Fragen helfen können, berichtet Martin Zimmermann.

Dass die Kurse mit zweimal vier Stunden in allen Orten gut ankommen, freut die Vereinsmitglieder, die sich davon auch einen Mitgliederzuwachs erhoffen. Die Kursteilnahme ist kostenlos, nur für das Mittagessen im Eichengrund müssen die Senioren selbst aufkommen. Am ersten Kurstag waren alle acht Plätze belegt. Bei der zweiten Runde konnten leider nicht alle wieder dabei sein.

Doch die Seniorinnen, die wie Kerstin Quitschalle in der MZ davon gelesen hatten oder bei der Volkssolidarität davon erfuhren, nehmen viel mit. „Wir haben viel dazugelernt, es gefällt uns sehr gut“, sagen zwei der Teilnehmerinnen. Die 77-jährige Renate Scheller will den Familienrat befragen, ob sie sich solch einen Tabletcomputer zulegen sollte und ihr andere Familienmitglieder weiter etwas beibringen könnten. „Man weiß doch nicht, was passiert“, sagt sie.

Die Cochstedter haben zumindest durch das Angebot des Vereins ein wenig den Eindruck, dass Cochstedt vielleicht doch nicht das fünfte Rad am Wagen ist. „Wir versuchen wirklich alle an einen Tisch zu bekommen“, betont Martin Zimmermann zu den Vereinsaktivitäten. Das DRK-Bildungswerk möchte ihr in der Corona-Zeit entwickeltes Projekt in den nächsten Monaten auszubauen. „Es funktioniert ganz gut“, schätzt Judith Wegener ein.