Wie ein Schweinezüchter aus dem Salzlandkreis ums Überleben kämpft

Nienburg/Tornitz/MZ - Geboren in Tornitz bei Barby, aufgezogen in Calbe und gemästet in Nienburg. So ist der Werdegang eines Schweines von Züchter Paul Kruse. Der 40-Jährige beherbergt aktuell zirka 10.000 Tiere an vier Standorten im Salzlandkreis. Knapp 1.500 allein in der Mastanlage Nienburg. Doch die Zeiten sind nicht einfach. Durch die gestiegenen Preise in vielen Bereichen haben die Schweinewirte zu kämpfen.

