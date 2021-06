Wer unterstützt Anwohner in Lebendorf bei Rettung der Fische?

Lebendorf - Ein beißender Gestank lag in den vergangenen Tagen in Lebendorf in der Luft. „Unser Dorfteich war plötzlich umgekippt und wir mussten schnell handeln“, sagt Marcus Griesert. Ansonsten wären wohl alle Fische in dem kleinen Gewässer qualvoll erstickt. Deshalb zog sich eine Handvoll Bewohner die Wathosen an und stampfte mit Keschern durch die rund einen halben Meter tiefen Schlammmassen, um die Tiere abzufischen.

„Es waren vor allem Goldkarauschen, die es hier immer seltener gibt“, sagt Griesert, der schon viele Jahre angelt und auch einen Platz finden konnte, wo die Tiere ein Übergangsquartier gefunden haben, nämlich bei seinem Vater, der ein Bassin mit Fuhnewasser gefüllt hat. Doch eine Dauerlösung ist das nicht. „Wir haben zwar das meiste Wasser aus dem Teich gepumpt und die Fische abgefischt, nun suchen wir aber jemanden, der den Schlamm aus dem Dorfteich bekommt und entsorgt“, sagt Griesert.

Der Stadt Könnern fehlt das Geld für die Entschlammung des Teichs in Lebendorf

Bei der Stadt Könnern habe man die Hände gehoben, diese kostspielige Aktion sei nicht so einfach umzusetzen, vor allem mit Blick auf die klamme Haushaltslage. Dafür hätte das Bauamt aber die Erlaubnis erteilt, dass jemand anderes die Entschlammung übernehmen könnte.

„Wir haben auch schon erste Gespräche mit Unternehmen geführt, noch ist aber keine Entscheidung gefallen“, sagt Griesert. Er hofft aber sehr, dass sich kurzfristig Freiwillige finden, um mit spezieller Technik den miefenden Schlamm aus dem Gewässer zu saugen, das vor rund 20 Jahren im Zuge der Dorferneuerung auf dem einstigen Spielplatz angelegt wurde.

Denn vor allem sollen die Tiere wieder zurück in ihren gewohnten Lebensraum. Nach der Schlammbeseitigung müsste der Teich aber auch noch mit Wasser befüllt werden. Dafür wäre bereits eine Lösung gefunden, sagt Griesert, der auch Mitglied in der freiwilligen Feuerwehr des Ortes ist. Bereits am Freitag könnten die Löschkräfte zu einer Feuerwehrübung ausrücken und neues Wasser in den Dorfteich pumpen. Dieses könnten sie aus der nahe gelegenen Fuhne entnehmen. Doch bis dahin müsste erst der Schlamm raus, sonst wäre die ganze Arbeit umsonst.

Dorfteich im wenige Kilometer entfernten Bebitz war im August 2020 umgekippt

Und dabei ist Lebendorf nicht der erste Ort, der mit solchen Problemen zu kämpfen hat. Bereits im Jahr 2020 hat sich ähnliches im wenige Kilometer entfernten Bebitz abgespielt. Auch dort hatten die Fische nur noch ein paar Zentimeter Wassertiefe, darunter dann eine dicke Schlammschicht. Grund dafür ist vor allem die anhaltende Trockenheit und zum Teil auch die zugewachsenen Gräben, die kein frisches Wasser mehr in die Teiche befördern.

Noch haben Marcus Griesert und die übrigen Lebendorfer, die sich an der Rettungsaktion beteiligt haben, die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ihr Dorfteich am Ende doch noch gerettet werden kann. „Wir hatten gar keine andere Wahl ungefragt zu handeln, ansonsten wären wohl alle Fische qualvoll gestorben“, ist sich Griesert sicher. Und anderen Teichen könnte in den kommenden Monaten ähnliches geschehen. (mz)