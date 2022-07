Wer neuer Trainer des SC Bernburg wird

Bernburg/MZ - Dass der SC Bernburg einen neuen Trainer für seine Verbandsligamannschaft sucht, ist hinlänglich bekannt. Und wer zuletzt aufmerksam in die Runde geguckt hat, kann schon erahnen, wer es denn wird. „Ja, ich habe mir vier Spiele angesehen“, sagt Lucian Mihu, bis November 2021 beim SV Dessau 05 unter Vertrag. Jetzt bestätigte der 39-Jährige, was Michael Angermann, Präsident der Saalestädter, jüngst durchsteckte. „Ich werde ab Sommer Trainer in Bernburg.“ Dass er erst im Sommer gemeinsam mit Thomas Schmidt als Co in die Sparkassen-Arena kommt, hat Gründe. „Ich mache gerade meine Trainerlizenz und Schmidti ist Vater geworden. Da brauchen wir mal eine Pause“, sagt Mihu, der als Sportlehrer in Oranienbaum arbeitet.

