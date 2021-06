Wer macht mit und beseitigt Unkraut in Frose?

Frose - Die Corona-Impfungen sind - wie auch immer - im Gang, die Inzidenzwerte sinken. Zeit, Versäumtes nachzuholen, denkt der Natur- und Verschönerungsverein in Frose. Und setzt eine Neuauflage des abgesagten Frühjahrsputzes auf.

Da es nun schon Richtung Sommer geht, nennt der Verein die Aktion, zu der alle Freiwilligen im Ort zum Mitmachen aufgerufen werden, einfach Ortsverschönerungstag. Den soll es am Sonnabend, 12. Juni, geben, kündigt Birgit Rabenstein an.

„Seien Sie wieder dabei, unseren Ort zu verschönern“, ruft die Vereinschefin deshalb auf. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Parkplatz beim Schützenhaus. Ab 10 Uhr soll es einen Imbiss im Bendixstift geben. Dafür haben schon die Bäckerei Träger und Ortsbürgermeister Dieter Gleichner (WFB) ihre Unterstützung zugesagt.

Gleichner wollte auch die Vereine des Ortes anschreiben, damit sie sich mit eigenen Aktionen am Schönermachen beteiligen. Aber natürlich sei auch jeder Privatmensch gern gesehen. „Bringen Sie bitte Arbeitsgeräte, wie Hacke, Harke, Gartenschere, Unkrautstecher, Eimer, Grubber, Handschuhe, Spaten, gutes Wetter und gute Laune mit“, zählt Birgit Rabenstein auf.

Beete am Schützenhaus, am Bendixstift und am Eingang des Friedhofes werden gejätet

Die vom Verein vorgeschlagenen Einsatzorte an diesem Tag sind die Beete am Schützenhaus, dem Bendixstift und am Eingang des Friedhofes. Weiterhin würde der Verein Unterstützung an den Pflanzsteinen in der Sandkuhle gebrauchen oder am Beet Ecke Neue Reihe/ Hinter dem Dorf beschneiden. Auch die Geländer am Anger sollen gestrichen werden. „Weitere Vorschläge sind natürlich ebenfalls sehr willkommen“, gibt Birgit Rabenstein zu und sagt: „Wir wünschen uns viele Helfer und sagen herzlichen Dank.“

Allerdings müssen - auch wenn die Inzidenzwerte sinken - natürlich auch die coronabedingten Verhaltensweisen beachtet werden, zu denen Masken und Abstand gehören. (mz)