Wer hilft beim Nähen von Kleidung für Jubiläum in Cölbigk?

Ilberstedt/MZ - Wie wäre es mit einer Tunika? Oder einem Hemdkleid? Oder doch eher einem Bliaut (Hofkleid). Was für heutige Ohren erstmal ungewohnt klingt, war im Mittelalter ganz normal. Denn zumindest seinerzeit waren diese Sachen in Mode - und alle Ilberstedter, die Interesse haben, sich solche oder ähnliche Kleidung selber zu nähen, sind am Samstag, 3. Juli, von 17 bis 19 Uhr ins Hortgebäude eingeladen.

In Vorbereitung auf das Jubiläum „1000 Jahre Tanzwunder von Cölbigk“ bieten die Mitglieder der Interessengemeinschaft Karneval einen ganz besonderen Nähkurs für mittelalterliche Kleidung an. Beim ersten Treffen soll es jedoch zunächst um eine Abstimmung bzw. Einführung gehen, informiert das Organisationskomitee der Jubiläumsfeierlichkeiten. Dabei können sich Interessenten auch für gemeinsame Nähstunden anmelden.

Kleider sollen im Festjahr von den Bürgern bei Veranstaltungen getragen werden

Die Kleider sollen dann im Verlaufe des Festjahres von den Bürgern bei allen Veranstaltungen als Beitrag der Bürgerschaft zum Gelingen des Jubiläumsjahres getragen werden. „Es geht also darum, in angepasster Kleidung an den einzelnen Veranstaltungen als Beitrag der Bürgerschaft zum Gelingen des Jubiläumsjahres und als Identifizierung der Bevölkerung mit dem 1.000-jährigen Jubiläum im Gedenken an das Tanzwunder getragen werden“, heißt es vonseiten des Organisationskomitees.

Die Mühen sollen auch belohnt werden. Denn es findet über das Jahr ein Kostümwettbewerb statt. Eine Jury wird bis zum 16. Oktober 2022 eine Auswahl der schönsten bzw. der gelungensten Kostüme vornehmen. Die Prämierung findet dann während der Abschlussveranstaltung statt.

Zum Nähen werden auch noch Stoffe benötigt - am besten weiße Tischdecken, Bettlaken oder einfarbige Vorhänge. Eingeladen sind aber auch „Profis“, die die Akteure mit ihren Erfahrungen unterstützen. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich gern auch bei Birgit Gerlitzki (Tel. 01512/685 51 39) oder Christiane Jahnel (Tel. 0160/677 90 33) melden.