Weihnachtsmann besucht Belleben im Traktor

Belleben/MZ - Nichts mit Rentieren und Schlitten. In Belleben hat sich der Weihnachtsmann am Wochenende mit Traktor und Strohanhänger blicken lassen. Tagelang hatten die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Belleben damit zugebracht, das Gefährt für den Gabenbringer angemessen mit Lichterketten zu schmücken, um dann zwei Stunden lang durch das Dorf zu fahren und die Jüngsten im Ort zu überraschen.

„Die Idee dieser Lichterfahrt entstand schon im vergangenen Jahr. Viele Landwirte in Westen Deutschlands hatten unter dem Motto ’Wir bringen euch zum Strahlen’ ihre Traktoren geschmückt und da kam der Gedanke, das auch für Belleben zu machen“, sagt Ulf Parnow.

Weil da schon sämtliche Veranstaltungen im Advent, samt Weihnachtsmarkt, und auch schon das traditionelle Heimatfest wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, hatte er sich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern diese Lichterfahrt mit einem Traktor überlegt. „Schon gleich nach der Fahrt klingelte bei mir das Telefon. Viele haben sich für die Idee bedankt und gleich gefragt, ob wir das wiederholen“, erinnert sich Parnow.

Deshalb war schon fast klar, dass auch in diesem Jahr der Weihnachtsmann wieder mit dem Traktor eine Runde durch Belleben tuckert, den Kindern im Ort zuwinkt und ihnen eine Tüte mit Süßigkeiten überreicht, um ihnen die Zeit bis zum Heiligen Abend etwas zu verkürzen.

Nachdem im vergangenen Jahr aber die Behausung des Rauschebarts nicht so richtig dem Wind standhalten wollte, wurde in diesem Jahr eine massive Weihnachtshütte auf den Anhänger gebaut. Und diesmal ist der Weihnachtsmann auch nicht allein gekommen, sondern hatte ein ganzes Gefolge mit dabei. „Unsere Kinder und Enkel wollten auch dabei sein und mitfahren“, erzählt Parnow. Nachdem sich alle aus Sicherheitsgründen noch einmal auf das Coronavirus getestet hatten, ging die Traktorreise im gemütlichen Schritttempo durch den Ort los. Mehr als 160 Weihnachtstüten hatten die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft in den vergangenen Tagen zusammengepackt, in der Hoffnung, sie würden für alle kleinen und größeren Kinder im Dorf reichen und natürlich für die, die aus den Nachbardörfern von der Aktion gehört hatten und das Spektakel ebenfalls nicht verpassen wollten.