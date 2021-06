Wehrleiter und Stellvertreter in Gatersleben schauen nach vorn

Ralf Jungtorius und sein Stellvertreter Stefan Kunstmann sind von den Gaterslebener Feuerwehrleuten in ihrem Amt bestätigt worden.

Gatersleben - Eigentlich hätten sie schon im vergangenen Jahr wählen müssen. Doch auch bei den Gaterslebener Feuerwehrleuten hat die Corona-Pandemie das normale Leben durcheinandergebracht. Die Lockerungen jetzt ließen die Kameraden da nicht lange fackeln.

Im kleinsten Kreis und nur mit den notwendigen Teilnehmern - neben den rund 20 aktiven Kameraden waren das Veronika Brückner, die für die Feuerwehr zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, Ortsbürgermeister Mario Lange und Stadtwehrleiter Niko Przybille - wurde nun die neue Wehrleitung gewählt. Und das eindeutige Ergebnis: Die neue Wehrleitung ist die alte.

Ortswehrleiter Ralf Jungtorius freut sich über das Vertrauen. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Stefan Kunstmann steht er seiner Truppe nun auch in den nächsten sechs Jahren vor. Wann Jungtorius zur Feuerwehr gekommen ist, das weiß er übrigens noch ganz genau. „Es war der 7. Oktober 1991 - und damit genau 30 Jahre her“, erzählt er.

Der jetzt 41-Jährige war damals über die Jugendfeuerwehr zu den Lebensrettern gestoßen - und über seine ganze Familie. Denn der Opa war in der Feuerwehr, die Eltern und die Schwester. „Wir haben hier im Ort Feuerwehrgeschichte miterlebt - und ich bin nie wieder davon losgekommen.“

„Gerade tagsüber, wenn viele arbeiten, ist es schwer, die Einsätze abzudecken.“ Ralf Jungtorius, Ortswehrleiter in Gatersleben

Mit 18 Jahren ist Ralf Jungtorius die ersten Einsätze gefahren, hat dann alle Lehrgänge mitgemacht: vom Maschinisten bis zum Wehrleiter. Diesen Posten bekleidet er nun schon seit dem Jahr 2014. Dabei steht ihm neben dem 30-jährigen Kunstmann eine eingeschworene Gemeinschaft zur Seite.

Doch Verstärkung könnten die Gaterslebener jederzeit gebrauchen. „Denn gerade tagsüber, wenn viele arbeiten, ist es schwer, die Einsätze abzudecken“, gesteht der Ortswehrleiter. Und so freut er sich auch über zwei neue Kameraden. Eine Feuerwehrfrau sei im vergangenen Jahr dazugekommen.

Ihren Grundlehrgang hatte sie gleich mitgebracht. Ein IPK-Mitarbeiter, um die 30, sei als Quereinsteiger dabei. Die entsprechende Ausbildung durchläuft er gerade. Und auch aus der Jugendwehr könnten demnächst fünf junge Leute in den aktiven Dienst überwechseln.

Seit zwei Wochen wird wieder ausgebildet bei der Feuerwehr Gatersleben

Übungen und praktische Ausbildung laufen jedenfalls gerade wieder an. „Durch Corona wurde da in den vergangenen Monaten viel ausgelassen. Wir hatten nur den Einsatzdienst, damit die Technik läuft“, erzählt der Feuerwehrmann von einer für alle anstrengenden Zeit. „Seit zwei Wochen sind wir aber wieder voll dabei und auch die Ausbildung der Jugendwehr wurde wieder aufgenommen.“

Das ist wichtig. Denn die Kameraden sind ständig gefragt. Den letzten Einsatz - den 24. in diesem Jahr - hat es gerade erst am Wochenende gegeben. Mitten in der Nacht zum Sonntag wurden die Männer und Frauen alarmiert, um den Froser Kameraden bei einem Brand zur Seite zu stehen. Doch der mitternächtliche Einsatz wurde abgebrochen, weil es nicht - wie zuerst angenommen - einen Brand, sondern nur eine angezündete Feuertonne auf einem privaten Grundstück gab. (mz)