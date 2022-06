Warum sich der SC Bernburg einen Helfer gesucht hat

Verbandsligist Bernburg kann die Meisterrunde abhaken. Daher wurde Benjamin Lehmeier ein erfahrener Mann an die Seite gestellt. Doch der Coach wollte nicht mehr.

Dieter Hausdörfer (Zweiter von rechts), hier ein Archivbild, hilft in Bernburg mit seinem Wissen.

Bernburg/MZ - Geplant war es so nicht. Eigentlich sollte Bernburgs Coach Benjamin Lehmeier einen erfahrenen Mann an die Seite bekommen. Und Montagabend war alles noch gut beim Training des Verbandsligisten. Lehmeier und der erfahrene Mann leiteten es gemeinsam. „Am Dienstag hat er mich wissen lassen, dass er das so nicht möchte“, sagt Michael Angermann, Präsident des SC Bernburg. Das habe ihn überrascht. „Wir mussten eine Lösung suchen. Jetzt geht es nicht mehr ums Erreichen der Meisterrunde, sondern den Klassenerhalt“, macht Angermann klar. Und die Lösung heißt Dieter Hausdörfer.