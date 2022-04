Warum eine Pfarrerin aus Könnern beim Glockenguss in Baden dabei war

Die Glockengießerei ist damals wie heute schwere Handarbeit. In dieser Grube wurde auch Könnerns Glocke gegossen.

Könnern/MZ - Die beiden großen Brüder wurden am 27. Oktober 2020 von einer Spezialfirma aus Kölleda (Thüringen) in den Turm der Könneraner Kirche St. Wenzel gehoben und anschließend an Eichenholzjochen angebracht. Seit dem ersten Advent 2020 läuten die mit großem Aufwand restaurierten jahrhundertealten Glocken wieder jeden Abend sowie zu kirchlichen Feiertagen und Gottesdiensten.