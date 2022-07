Warum der Heimatverein Ilberstedt künftig einen Knecht Ruprecht aus Bronze anbietet

Bernburg/MZ - Der Knecht Ruprecht ist gewiss nicht mit einem so langen Mantel, der bis auf den Boden reicht, durch den Schnee gestapft. Davon ist Stefan Germer überzeugt. Der Inhaber der Werbeagentur Studio G glaubt viel eher, dass der strafende Diener des Nikolaus’ einen kürzeren Mantel getragen hat, der auch die Beine des Mannes zum Vorschein treten lässt. Und genau so hat er eine neue Figur des Knecht Ruprecht geschaffen, die demnächst in Bronze gegossen werden soll. Mit leicht gebeugter Haltung scheint er tatsächlich zu laufen. „Das macht ihn viel interessanter, viel lebendiger“, meint Germer. Anlass für die Gestaltung der Figur ist das 1.000-jährige Jubiläum des Tanzwunders von Cölbigk, in dem ein Priester Rupertus die tanzenden Bauern an Heiligabend vor der Kirche ermahnt und verflucht haben soll.

