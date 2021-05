Warum das Pony aus Alsleben eine Not-OP bekam

Plüschtier war plötzlich am Springbrunnen am Saaleufer aufgetaucht. Leider wurde es über Pfingsten durchlöchert - und nun wieder gesund.

Alsleben/Mukrena - Seit vergangener Woche ist er der kleine Star von Alsleben: das Stoffpony, das wie von Geisterhand plötzlich am bepflanzten Springbrunnen am Saaleufer aufgetaucht war. Doch so schnell wie der Kult um das Plüschtier bei den Einwohnern der Schifferstadt begonnen hatte, wäre es beinahe schon wieder vorbei gewesen. Denn über Nacht wurde es am Pfingstwochenende durchlöchert und die Füllung im Blumenbeet verteilt.

„Ich glaube gar nicht mal, dass das mutwillig von Menschen gemacht wurde, sondern das Stofftier offenbar von einem Hund angegriffen wurde“, vermutet Sven Birkefeld.

Als seine Kinder von dem Schicksal des Ponys, das in einer Alsleben-Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook auf den Namen „Fritze“ getauft wurde, erfuhren, hatten sie Mitleid. „Wir sind dann von unserem Zuhause in Mukrena rüber nach Alsleben gefahren und haben es mit nach Hause genommen“, erzählt der Familienvater.

Aline Birkefeld aus Alsleben behandelte das Plüschtier mit Stroh und Faden

Seine Frau Aline hat dann eine Not-OP vorgenommen, das Tier mit Stroh gefüllt, um es wieder in Form zu bringen und anschließend wieder zugenäht. „Die Kinder haben sich auch noch ein Halstuch für das Tier gewünscht, bevor wir es wieder zurück zum Springbrunnen gebracht haben“, erzählt Birkefeld weiter.

Um das Pony künftig besser vor Gefahren zu schützen, sitzt es seitdem ganz oben auf dem Stein des Springbrunnens. „Ich hoffe sehr, dass es dort sitzen bleibt, auch wenn es sturmbedingt schon zweimal wieder abgestürzt ist und wir es wieder draufgesetzt haben“, sagt Birkefeld, der sich wünschen würde, dass sich die Stadt Alsleben auch Gedanken machen würde, wie man das kleine neue Wahrzeichen sturmsicher befestigt.

Aline Birkefeld bei der Not-OP (Foto: Birkefeld)

Unterdessen ist weiter unklar, wer sich in der vergangenen Woche den Spaß erlaubt hatte und das Tier, das, wenn man es am Ohr drückt, sogar wiehert, an den Brunnen gesetzt hat. Wahrscheinlich hätte selbst er oder sie nicht damit gerechnet, dass die Alslebener „Fritze“ so schnell ins Herz schließen würden. (mz)