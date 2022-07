Warum das Freibad Alsleben schon wieder ein neues Schwimmbecken braucht

Um es zu sanieren, müsste die Verbandsgemeinde Saale-Wipper eine hohe Summe investieren. Was die Mitglieder im Sportausschuss sagen.

Schwimmmeister Fred Hänsel bereitet das Freibad in Alsleben derzeit für den Saisonstart vor.

Alsleben - Das Wasser läuft im Becken bereits ein, die Technik ist ebenfalls angestellt. Ein bisschen aber müssen sich die Badegäste in Alsleben noch gedulden, denn das Freibad kann vermutlich noch nicht am Wochenende öffnen, sondern erst in der nächsten Woche, wie Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) auf MZ-Anfrage sagt.