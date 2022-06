Warum Bernburgs Spiel in Vinnhorst abgesagt ist

Niklas Friedrich und Anhalt Bernburg spielen erst am 17. März in Vinnhorst.

Bernburg/MZ - Papier ist geduldig. Die Papierform ein Muster ohne Wert. Wie am aktuellen Spieltag der 3. Liga Handball. Da muss Anhalt Bernburg als Fünfter der Staffel C beim Spitzenreiter TuS Vinnhorst ran und gilt als Außenseiter. Aber was heißt das schon? Ob das Spiel war Donnerstag lange ungewiss. Denn nach Ante Simic und Wladyslaw Makowiejew vorige Woche hat es weitere Spieler mit Corona erwischt. Trainer Martin Ostermann hatte so etwas schon erahnt. Auch weil er sich selbst infiziert hatte, aber schon im Vorfeld, als der Verdacht bestand und er sich von der Mannschaft fernhielt. Drei Wochen ist das jetzt her.