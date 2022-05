Warum Bernburg in Hannover chancenlos ist

Bernburg/Hannover/MZ - Bernburgs Julian Schulze erzielte am Samstagabend den letzten Treffer vor 200 Zuschauern in der Sporthalle Misburg. Ein Muster ohne Wert, dieses Tor zum 23:31 beim HSV Hannover aus Anhalts Sicht. „Es ist kein Beinbruch, aber es war ein gebrauchter Tag“, so Trainer Martin Ostermann, der das Drittligaspiel auf der Couch verfolgte und mit seinem Co Steffen Coßbau telefonisch in engem Kontakt stand.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<