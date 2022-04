Warum auf dieser Brachfläche in Alsleben ein Parkplatz gebaut wird

Noch sieht das Gelände an der Scheunenstraße in Alsleben verwildert aus. Doch schon bald sollen hier Parkplätze entstehen.

Alsleben/MZ - Nach längerem Anlauf können in der Scheunenstraße 1 in Alsleben in diesem Jahr endlich fünf neue Parkplätze entstehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Finanzierung des Vorhabens abgesegnet. Auch der Haushalts- und Finanzausschuss hatte zuvor bereits zugestimmt. Wobei besonders Anja Twietmeyer (CDU) Bedenken wegen der hohen Kosten äußerte. Sie enthielt sich dann auch bei der Abstimmung.