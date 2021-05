Warum auf der Ökostation Richtfest gefeiert wird

Das künftige Kunst- und Kulturzentrum nimmt Gestalt an. Bald sollen hier Pflanzen gedeihen und Veranstaltungen stattfinden.

Neugattersleben - Einen besonders großen und dicken Nagel hatte der Zimmermann für sie ausgesucht. Davon war Birgit Haude überzeugt. Denn nur mit großer Kraftanstrengung gelang es der Bereichsleiterin der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis, den letzten Nagel ins Dachgebälk des neuen Gewächshauses in der Ökostation Neugattersleben zu schlagen.

Zuvor hatte der Zimmermann das neue Haus, das weit mehr ist als ein Gewächshaus, gesegnet - wie es Brauch ist zu einem Richtfest. Auf dem Gelände des früheren Gewächshauses, das 1954 errichtet worden war und im November 2020 von einem Bagger platt gemacht wurde, soll zum einen wieder ein Gewächshaus, zum anderen aber auch ein Kunst- und Kulturzentrum entstehen.

Das Richtfest wurde zwar nicht mit einem Richtkranz, aber immerhin mit einem Bäumchen begangen - in abgespeckter Form und natürlich mit Abstand. Es sei ein schöner Moment, in unsicheren Zeiten wie diesen etwas zu bauen, sagte Anna Manser, die erst seit knapp anderthalb Jahren dem Stiftungsvorstand angehört und in Neugattersleben ihr erstes Richtfest überhaupt erlebte.

Für ein solches Projekt bedarf es einer Idee, eines guten Plans sowie Geld. Vor allem aber brauche man Menschen, „die aus dem Geld etwas Schönes umsetzen“. Nach der Übernahme der Ökostation durch die Stiftung Evangelische Jugendhilfe im Jahr 2012 habe Birgit Haude ein Jahr später ein Konzept geschrieben, mit dem Ziel, hier ein Begegnungszentrum zu schaffen, zugleich aber inmitten der Natur, Ruhe zu finden.

Nicht zuletzt seien erfahrene Mitarbeiter nötig. „Die Idee war großartig“, blickte Manser zurück. Denn auf dem Gelände soll man nicht nur etwas über Pflanzen und Tiere lernen, sondern auch Kultur genießen. Auch Übernachtungsmöglichkeiten gibt es.

Die erste Veranstaltung im Kunst- und Kulturzentrum ist am 5. Juni geplant

Der Neubau umfasst zwei Teile, in dem zum einen kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, zum anderen in einem klassischen Gewächshaus Tomaten und andere Pflanzen gedeihen sollen. Das wird auf den Fundamenten des früheren Heizhauses errichtet.

An dem neu errichteten Gebäude soll als Nächstes die Außenverkleidung erfolgen, auch Fenster und Türen werden eingesetzt. Und es werden Toiletten und Waschbecken eingebaut. Wenn es fertig ist, sollen hier als erste die zahlreichen Tomatenpflanzen, die übergangsweise in einer Gärtnerei in Latdorf untergebracht sind, einziehen.

Die Kosten für diesen Bauabschnitt auf dem Gelände der Ökostation betragen rund 320.000 Euro. Ein Großteil kommt aus dem Fonds des Leader-Programms der Europäischen Union und des Landes Sachsen-Anhalt für die Förderung und Entwicklung des ländlichen Raums. Den Rest steuert die Stiftung Evangelische Jugendhilfe bei.

Im Juni oder Juli soll alles fertig sein. Auf jeden Fall ist laut Birgit Haude am 5. Juni schon eine erste Veranstaltung geplant: Entweder wird es ein Umwelt- oder ein Bauernmarkttag - je nachdem, was bis dahin die Corona-Bestimmungen möglich machen. Angestrebt wird, dass regionale Erzeuger, etwa von Backwaren oder Obst und Gemüse, ihre Produkte anbieten können. „Alle, die sich mit dem Thema ‚Umwelt‘ befassen, sollen sich präsentieren“, erläutert Birgit Haude. (mz)